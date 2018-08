Offre d'été CyberGhost à 2,75 euros par mois pendant 1 an : encore quelques jours pour en profiter

Naviguer sans frontière

On vous l'avait déjà expliqué en juillet mais pour les retardataires ou ceux qui ont faire une cure de "", rappelons qu'un VPN comme CyberGhost permet d'accéder à vos services de streaming préférés (vidéo et audio), aux événements sportifs ou encore de publier sur les réseaux sociaux partout grâce à leurs 2700 serveurs répartis partout dans le monde.Les restrictions géographiques et le géoblocage ne seront donc plus qu'un mauvais souvenir.Évoquons également que le service propose de protéger jusqu'à 7 appareils différents par abonnement, et ceci sur les principaux systèmes d'exploitation disponibles sur le marché : Windows, macOS, Android et iOS. C'est ce qu'on appelle de la liberté numérique !Après avoir étudier les différentes offres disponibles chez les éditeurs de VPN, celle de CyberGhost nous paraît être la plus compétitive tant sur le prix pour la durée de l'abonnement que sur le service proposé.