L’abonnement 3 ans à NordVPN pour 85,5 euros

Comment bien choisir son VPN

Découvrez l'édition 2018 de notre comparatif des meilleures offres de VPN . Nous avons analysé plus d'une vingtaine d'offres et testé en profondeur une dizaine d'entre elles. Vous n'aurez plus d'excuses pour vivre sans VPN !

Modifié le 21/06/2018 à 18h00

Chez Clubic, on aime bien que vous ayez le choix, alors après vous avoir proposé une offre pour le VPN Hide my Ass, on s'est dit qu'on allait vous offrir une alternative avec cette offre concernant NordVPN. Et quelle offre, car c'est une ristourne se montant à 77% que nous vous proposons aujourd'hui.En souscrivant à cette offre, vous pourrez en effet découvrir l'abonnement trois ans à NordVPN pour 85,5 euros au lieu de 371 euros. A un peu plus de deux euros par mois, autant vous dire que c'est une très bonne affaire pour peu que vous ayez besoin des services d'un VPN.Basé au Panama, un pays qui ne possède pas de lois concernant la conservation des données, NordVPN vous assure sécurité et anonymat. Il s'agit d'ailleurs de l'un de leur chevaux de bataille, puisque le service propose un service de cryptage militaire de type AES-256-CBC, et de nombreux protocoles (OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec ou IKv2/IPSec). On appréciera aussi l'absence de logs sur les activités des utilisateurs.Pour le reste, NordVPN propose l'essentiel des services proposés par la concurrence. Avec cette licence, vous pourrez ainsi connecter jusqu'à six appareils en simultané, et ce qu'ils soient sous iOS, Mac, Android ou Windows. Avec pas loin de 3000 serveurs répartis dans 59 pays, NordVPN offre aussi quelques fonctionnalités très sympathiques, comme le CyberSec qui bloque les sites dangereux, tout comme les pubs ennuyeuses.