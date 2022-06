Aoqin Dragon : une campagne de cyberespionnage chinoise découverte 10 ans plus tard

Deux types de porte dérobée sont exploités par Aoqin Dragon : Mongall et Heyoka, connus depuis plus de 10 ans dans le secteur. Mais les pirates ont modifié Heyoka pour le personnaliser et le rendre encore plus dangereux. À l'origine, il utilise des requêtes DNS usurpées pour créer un tunnel de communication bidirectionnel afin de faire fuiter des données. Cette version améliorée le rend également capable de créer ou d'arrêter un processus, de créer et de supprimer un fichier ou dossier, de rechercher un dossier dans le système, d'obtenir des informations sur les processus et services…