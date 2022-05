Voilà une remise exclusive sur ces antivirus qui vous aideront à lutter contre les malwares

Ne pas perdre de vue que votre cybersécurité est l'un des enjeux dont il faut le plus vous soucier dès lors que vous êtes connecté à Internet, tel est l'objectif d'une firme comme Norton. Voilà de longues années maintenant que la firme travaille pour vous proposer des solutions toujours plus à la pointe en termes de détection et d'élimination des virus, mais aussi un panel de fonctionnalités qui sont toutes très utiles et se complètent au quotidien.

Mais comme votre pouvoir d'achat, qui plus est l'approche de la période estivale, est également un enjeu non-négligeable, Norton joue le jeu et vous propose de superbes rabais sur deux de ses suites antivirus. La première réduction concerne la suite Norton Antivirus Plus, qui équipe un ordinateur (PC ou Mac) contre 9,99€, soit -72% et seulement 0,83€/mois ! Alors que la dernière promo de Norton vous permettant d'économiser -57% sur un an, vous voilà donc avec 60€ de plus en poche, pour la même suite ! Après cette première année, vous pouvez conserver votre licence contre 34,99€/an, soit 2,90€/mois, ce qui reste vraiment très abordable.

Et ce n'est pas tout ! Pour un appareil (PC, Mac, smartphone, iPad), vous pouvez bénéficier d'une solution mêlant antivirus et VPN avec Norton 360 Standard qui est disponible à seulement 24,99€ pour un an, soit -67%. Là encore, la dernière promotion chez Norton vous permettait de l'obtenir à -60%, ce qui vous fait donc à nouveau 60€ supplémentaires d'économies. Une fois cette première année écoulée, vous pouvez conserver cette licence à 74,99€/an, soit 6,25€/mois pour une suite très complète et polyvalente !

Enfin, deux points sont à souligner. Le premier est que tous les tarifs affichés sont TTC et comprennent donc les 20% de TVA. Le second est que Norton inclut dans ses offres une garantie satisfait ou remboursé de non pas 30 jours, mais bien 60 jours, ce qui constitue l'un des plus longs délais du marché ! Un renouvellement automatique est inclus, vous pouvez bien sûr gérer ce paramètre sur votre compte Norton. Passons maintenant aux détails de ces offres.