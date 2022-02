J-5 avant la fin des soldes : profitez des antivirus Norton à prix cassés !

Les avancées technologiques ne cessent de faire leur chemin, mais les virus restent et persistent. Ces maux inhérents au web sont partout, il est donc fondamental de trouver des moyens pour les limiter. Si les antivirus ne sont pas magiciens, ils permettent en revanche d'améliorer votre protection en ligne.

De toutes les firmes engagées pour la sécurité pour tous, Norton fait partie des meilleures. Il faut dire que l'entreprise a de quoi tirer son épingle du jeu. En plus de mieux protéger vos appareils contre les malwares de toutes sortes, ses antivirus offrent des fonctionnalités non négligeables : pare-feu pour PC et Mac, gestionnaire de mots de passe, VPN ou stockage de données dans un Cloud sécurisé. Quel que soit votre usage, et par extension vos besoins, il y a forcément une solution de sécurité adaptée .