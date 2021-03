Antivirus pas cher : la suite complète Kaspersky Total Security à moitié prix

C'est malheureusement une vérité incontestable : tout appareil connecté à Internet est exposé à des menaces. Et celles-ci sont de plus en plus sophistiquées. Par conséquent, pour se protéger en ligne, il vaut mieux faire appel à une entreprise spécialisée en cybersécurité, capable de faire preuve de réactivité face aux nouveaux dangers. C'est le cas de Kaspersky, un des leaders du secteur.

Mais la société russe ne compte pas que sur son expertise et sa réputation pour attirer de nouveaux clients. Elle a ainsi décidé de rendre plus accessible Kaspersky Total Security, sa suite logicielle incluant le plus de fonctionnalités de sécurité. Le prix de la solution fait en effet l'objet d'une remise de 50 % en ce moment.

Concrètement, combien cela coûte-t-il ? Eh bien, tout dépend de vos besoins : le prix varie selon le nombre d'appareils à couvrir et la durée d'engagement. Par exemple, protéger un équipement pendant un an vous coûtera 34,99 € au total (au lieu de 69,99 €). Pour deux appareils pendant deux ans, le tarif passera à 64,99 € (contre 129,99 € habituellement).