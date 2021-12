La suite de cybersécurité Avast Ultimate à prix bas : l'idéal pour une protection complète et efficace

Oh, comme c'est pratique de pouvoir tout combiner dans le même produit sans perdre en qualité ni même craindre des prix exorbitants. Économisez de l'argent tout en restant en sécurité avec Avast Ultimate. Cette suite s'appuie avant tout sur les atouts d'Avast : son expertise dans la lutte contre les virus. Premium Security est conçue pour vous protéger des virus, ransomwares et autres tentatives de phishing. Ces deux phénomènes dont on parle régulièrement sur Clubic, devraient connaitre une croissance en 2021.

Le VPN est un autre produit majeur de protection des données. À la bonne heure ! Un VPN est inclus dans cette offre. SecureLine VPN vous permet de surfer en ligne en mode secret et de protéger vos données personnelles des pirates et trackeurs du Web. Vous pourrez également cacher votre emplacement géographique et votre adresse IP réels et ainsi profiter des catalogues étrangers de vos sites de streaming préférés, par exemple. Le tous est assuré par une politique no-log stricte. Avast ne stocke pas et ne vend pas vos informations personnelles.