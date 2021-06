Avast Ultimate : solution de cybersécurité très avancée et gratuite pendant 3 mois

Un ordinateur utilisé quotidiennement absorbe des milliers de fichiers liés à des téléchargements, des mises à jour, etc., mais ces fichiers ne sont plus utiles au bout d’un moment. Ils encombrent inutilement votre disque dur et ralentissent votre ordinateur.

Entre les mises à jour apportant de nouvelles fonctionnalités, une compatibilité accrue avec de nouveaux composants ou corrigeant des failles de sécurité ou des bugs et le temps nécessaire pour les installer, votre productivité et votre temps libre en prennent un coup.

La solution la plus simple pour corriger tous ces problèmes facilement et simplement est de confier ces tâches énergivores à un logiciel dédié. Et, bonne nouvelle, Avast Ultimate vous permet de découvrir également CleanUp. Ce petit logiciel va effectuer une optimisation complète et permanente de votre appareil.

Quotidiennement, CleanUp va faire le ménage dans les fichiers inutiles, les doublons, les fichiers de mises à jour pour vous. Il va libérer de l’espace et améliorer les performances de votre PC. Mais il va encore plus loin. Il va surveiller les logiciels que vous avez installés pour réaliser les mises à jour automatiquement pour vous garantir d’avoir toujours la dernière version.

Les bugs récurrents, les incompatibilités, les failles de sécurité vont se réduire à peau de chagrin grâce à son intervention. Votre appareil va être sécurisé au mieux et vous disposerez de performances optimales. Dites adieu à l’obsolescence grâce à un ordinateur soigné et optimisé. Et pour que cela soit encore plus efficace, Avast CleanUp va également ajuster les paramètres de votre PC en effectuant les meilleurs réglages en fonction de ses composants et des logiciels que vous utilisez.