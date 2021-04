Bon plan Avast Ultimate : profitez d'un pack complet de sécurité gratuit pendant 3 mois !

Si la version gratuite de l'antivirus Avast est déjà excellente, nous parlons ici de la version payante, Avast Premium Security, qui offre une protection complète sur internet. Elle permet évidemment de bloquer les virus, logiciels espions, ransomwares et autres malwares en temps réel, mais pas que. Ainsi, l'antivirus sécurise aussi vos achats sur internet, et protège vos documents sensibles, données bancaires, mots de passe et fichiers personnels, comme vos photos.

En parallèle, le service VPN SecureLine vous permet de naviguer en toute confidentialité. En effet, il permet de masquer votre adresse IP et votre localisation géographique pour garantir votre anonymat et vous protéger des piratages. Il assure également votre vie privée en cachant vos activités des pirates informatiques, des fournisseurs d'accès et des gouvernements. Vos achats et transactions bancaires sont sécurisés par une connexion chiffrée.

De plus, il empêche que vous soyez espionné ou piraté sur les réseaux non sécurisés et les bornes Wi-Fi publiques. Et bien sûr, ce service VPN vous permet d'accéder à volonté aux contenus qui sont bloqués géographiquement, comme les catalogues Netflix à l'étranger. Ainsi, vous pouvez profiter librement du service de streaming vidéo et accéder à des programmes non disponibles en France.

Quant à l'outil AntiTrack, son rôle est également de protéger votre vie privée sur Internet en empêchant les trackers de collecter vos données personnelles, votre historique de recherche et vos achats en ligne. Il vous permet de masquer automatiquement vos données de navigation pour ne pas être identifiable et ainsi, empêcher les annonceurs de vous suivre. Pour finir, l'outil Cleanup Premium complète ce pack pour prendre soin de vos appareils.

Il réalise des nettoyages, que vous pouvez planifier, afin de corriger les paramètres système inefficaces, supprimer les applications qui ralentissent votre PC et les fichiers indésirables pour gagner de l'espace disque. Votre ordinateur sera comme neuf ! Et même plus : l'outil Cleanup Premium vous permet de maintenir vos logiciels dans leurs versions les plus récentes, grâce à la fonctionnalité de mise à jour automatique.