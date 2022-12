D'Avast à Windows Defender, cet exploit permet de faire supprimer à votre antivirus... des fichiers inoffensifs

La faille de sécurité existe sur plusieurs antivirus populaires, dont Windiows Defender, Defender for Endpoint, SentinelOne EDR, Avast, AVG et Trend Micro. Également testés, McAfee et BitDefender ne sont apparemment pas concernés par ce problème.

Or Yair souligne que dans le cas de Windows Defender, Aïkido supprime des dossiers entiers, et pas uniquement des fichiers. La preuve de concept a été présentée à l'occasion de la conférence sur la sécurité Black Hat Europe 2022, et les éditeurs de logiciels antivirus ont déjà pu développer des correctifs pour combler cette vulnérabilité.

Microsoft lui a attribué l'identifiant CVE-2022-37971 et répare le bug dans la version 1.1.19700.2 de Microsoft Malware Protection Engine. Un patch a également été déployé par Trend Micro (Hotfix 23573, Patch_b11136) ainsi que par Avast et AVG (mise à jour 22.10).