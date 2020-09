Bon plan : pour la rentrée l'antivirus Intego Mac Premium est à moins 50%

Ainsi, vous pouvez obtenir une licence d'un an à l'antivirus Intego pour seulement 39,99€. En choisissant la formule Mac Premium Bundle X9, vous assurerez la protection d'un Mac pour toute une année. Au moment de la souscription, vous aurez la possibilité d'obtenir un VPN qui protégera vos données, masquera votre adresse IP et contournera les filtres de censure. Il est disponible contre 19,99€ supplémentaires (requiert Mac OS X 10.13 ou supérieur).

L'abonnement Mac Premium Bundle X9 de Intego est le plus complet et avantageux des trois forfaits mis à votre disposition par la marque. Le pack comprend un antivirus contre les programmes malveillants pour les machines macOS et Windows. La protection se fera en temps réel au niveau du réseau pare-feu. Vous serez aussi protégé face aux tentatives d'hameçonnage ainsi qu'aux applications et appareils inconnus.