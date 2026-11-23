Proton permet désormais de copier un compte Google Drive vers Proton Drive sans rien télécharger. Les dossiers sont conservés et les documents Google convertis en formats Office.
Après les e-mails, les contacts et les agendas, Easy Switch s’occupe maintenant des fichiers, en commençant par Google Drive. Le déploiement est progressif, sur la version web de Proton Drive et sur toutes les offres.
Quitter Google Drive sans y passer un week-end
Déménager un Drive, c’était télécharger tous ses fichiers, avoir assez de place sur son ordinateur pour les stocker, puis tout renvoyer ailleurs. Avec Easy Switch, la copie se fait de cloud à cloud : les fichiers vont directement des serveurs de Google à ceux de Proton, sans passer par l’ordinateur. L’espace libre sur la machine n’a donc plus d’importance. Il suffit d’ouvrir Proton Drive sur le web, de choisir Easy Switch dans le menu de gauche (ou Paramètres, puis « Importer via Easy Switch »), de sélectionner son compte Google et de lancer l’import.
Le transfert tourne ensuite en arrière-plan. On peut continuer à utiliser Proton Drive, suivre l’avancement depuis l’accueil ou les paramètres, et un e-mail prévient quand tout est arrivé. Si l’espace vient à manquer, la migration reprend toute seule une fois l’offre de stockage relevée. L’arborescence des dossiers reste la même. Les Google Docs, Sheets et Slides, des formats propres à Google, sont convertis en DOCX, XLSX et PPTX, que l’on peut ouvrir directement. Sur ce point, on aurait préféré une option permettant de choisir un format ouvert (odt, ods ou odp)
- mood5 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadpas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Proton Drive est un service de stockage cloud prometteur et qui évolue dans le bon sens, notamment grâce à une série de mise à jour WIndows, Mac et sur le Web. Sa sécurité est irréprochable mais nous attendons encore quelques éléments pour finir de nous convaincre et notamment des outils permettant de mieux gérer ses photos. Nul doute en tout cas que Proton Drive arrivera à s'imposer parmi les plus grands.
Côté confidentialité, Proton met évidemment en avant son chiffrement de bout en bout. De son côté, Google chiffre aussi les fichiers de Drive, mais garde les clés. En théorie, Google peut donc accéder aux fichiers d'un particulier ou d’une entreprise, les utiliser pour entraîner ses IA ou les transmettre à des tiers. Ces documents seront aussi potentiellement exposés en cas de fuite de données. Proton rappelle par ailleurs que les lois américaines FISA et CLOUD Act permettent aux autorités des États-Unis de formuler des demandes d’accès.
En juin, nous rapportions que Proton avait lancé Easy Switch for Business, pour quitter Google Workspace. L’éditeur suisse explique que 8 consommateurs sur 10 au Royaume-Uni, en Allemagne et en France jugent leur pays trop dépendant des technologies américaines, et 65 % des natifs du numérique utilisent Google Drive. Elle cite aussi l’Eurobaromètre de la Commission européenne selon lequel 82 % des Européens souhaitent que l’UE réduise sa dépendance aux technologies extérieures, 85 % qu’elle privilégie les services développés en Europe, et 58 % se disent prêts à changer pour un fournisseur basé dans l’UE, même si cela coûte légèrement plus cher.