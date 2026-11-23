En juin, nous rapportions que Proton avait lancé Easy Switch for Business, pour quitter Google Workspace. L’éditeur suisse explique que 8 consommateurs sur 10 au Royaume-Uni, en Allemagne et en France jugent leur pays trop dépendant des technologies américaines, et 65 % des natifs du numérique utilisent Google Drive. Elle cite aussi l’Eurobaromètre de la Commission européenne selon lequel 82 % des Européens souhaitent que l’UE réduise sa dépendance aux technologies extérieures, 85 % qu’elle privilégie les services développés en Europe, et 58 % se disent prêts à changer pour un fournisseur basé dans l’UE, même si cela coûte légèrement plus cher.