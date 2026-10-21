Dès que vous copiez une commande suspecte avec la Protection renforcée activée, son contenu est expurgé des informations personnelles identifiables, puis transmis aux serveurs Safe Browsing de Google. Si l’entreprise conclut à une commande dangereuse, vous recevez un avertissement dans Chrome. Google promet un tri très précis, afin de ne pas gêner les développeurs qui copient des commandes légitimes.

Google a aussi déplacé vers ses serveurs la détection d’arnaques par Gemini. Avec Gemini Nano, installé dans Chrome en 2025, l’entreprise repérait les arnaques au faux support technique, et seulement sur les appareils compatibles. Grâce au modèle hébergé sur ses serveurs, Google propose cette détection à tous les utilisateurs de la Protection renforcée et l’élargit aux faux antivirus et aux fausses mises à jour de navigateur. La marque affichée sur la page et la probabilité d’une arnaque sont évaluées par Gemini, puis croisées avec la réputation du domaine avant le verdict de Safe Browsing.

Google n’envoie le texte d’une page à ses serveurs qu’en cas d’indices d’arnaque très probables, et indique que ce contenu n’est « jamais journalisé, conservé ni utilisé pour entraîner des modèles ». Dans son billet, cet engagement est rattaché au texte des pages, et seul un retrait des données personnelles avant l’envoi est mentionné pour le presse-papiers. Pour Android Authority, la protection anti-arnaques de Chrome est devenue « meilleure, et plus intrusive ».