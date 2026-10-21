Des pirates vous font exécuter une commande malveillante sur votre ordinateur, au détour d’un faux test « Je ne suis pas un robot ». Google vient de doter Chrome d’une parade contre ce piège ClickFix, mais vous devrez envoyer davantage de données à ses serveurs pour l’obtenir.
La commande affichée à l’écran n'est souvent pas la même que celle que les pirates glissent en douce dans votre presse-papiers. Dès que vous la collez dans la fenêtre Exécuter de Windows et validez, PowerShell ou cmd.exe sont lancés, deux outils installés d’origine. Le logiciel malveillant est ensuite téléchargé hors du navigateur, donc hors de portée des protections de Chrome, reconnaît Google. Avec Paste Protect, Opera bloque depuis juillet la copie d’une commande suspecte à partir de règles intégrées à son navigateur. Google confie ce tri à ses serveurs et le réserve aux utilisateurs de la Protection renforcée de Chrome. Activer ce mode revient à laisser partir vers Google une partie de ce que vous copiez.
Le presse-papiers et le texte des pages analysés par Google
Dès que vous copiez une commande suspecte avec la Protection renforcée activée, son contenu est expurgé des informations personnelles identifiables, puis transmis aux serveurs Safe Browsing de Google. Si l’entreprise conclut à une commande dangereuse, vous recevez un avertissement dans Chrome. Google promet un tri très précis, afin de ne pas gêner les développeurs qui copient des commandes légitimes.
Google a aussi déplacé vers ses serveurs la détection d’arnaques par Gemini. Avec Gemini Nano, installé dans Chrome en 2025, l’entreprise repérait les arnaques au faux support technique, et seulement sur les appareils compatibles. Grâce au modèle hébergé sur ses serveurs, Google propose cette détection à tous les utilisateurs de la Protection renforcée et l’élargit aux faux antivirus et aux fausses mises à jour de navigateur. La marque affichée sur la page et la probabilité d’une arnaque sont évaluées par Gemini, puis croisées avec la réputation du domaine avant le verdict de Safe Browsing.
Google n’envoie le texte d’une page à ses serveurs qu’en cas d’indices d’arnaque très probables, et indique que ce contenu n’est « jamais journalisé, conservé ni utilisé pour entraîner des modèles ». Dans son billet, cet engagement est rattaché au texte des pages, et seul un retrait des données personnelles avant l’envoi est mentionné pour le presse-papiers. Pour Android Authority, la protection anti-arnaques de Chrome est devenue « meilleure, et plus intrusive ».
- Multimodalité texte, voix et fichiers
- Intégration poussée aux services Google
- Applications Web, mobile et bureau
Un « dix fois plus sûr » mesuré en alertes affichées
D’après Google, les utilisateurs de la Protection renforcée sont dix fois mieux protégés de l’hameçonnage et des arnaques que ceux de la protection standard. Pour arriver à ce chiffre, l’entreprise a comparé le nombre moyen d’avertissements affichés dans les deux modes, et non le nombre d’infections évitées. Google dénombrait plus d’un milliard d’utilisateurs de ce mode en 2025, cinq ans après son lancement.
Avec la Protection renforcée, Google recevait les adresses des sites que vous visitez et un échantillon de leur contenu, et il récupère maintenant les commandes suspectes que vous copiez. Si vous ne copiez jamais de commande depuis une page web, vous gagnerez peu avec cette nouveauté, et il suffit de retenir une règle simple. Aucune vérification anti-robot légitime ne se valide en collant une commande dans Windows, et les pirates repérés par SentinelLabs avec de faux CAPTCHA piégés comptaient justement sur votre lassitude devant ces tests répétés.
Vous copiez souvent des commandes depuis GitHub ou une documentation technique ? Une commande PowerShell parfaitement légitime peut alors ressembler à celles des pirates et être envoyée pour analyse à Google, qui promet surtout d’éviter les fausses alertes aux développeurs. Sur un poste professionnel, mieux vaut demander à votre service informatique s’il autorise ce réglage. Vous pouvez l’activer dans les paramètres de Chrome, rubrique Confidentialité et sécurité, puis Sécurité.
Google réserve en priorité ses nouvelles protections contre les arnaques à la Protection renforcée, et invite les internautes à l’activer pour les recevoir les premiers.