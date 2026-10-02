Si l’intérêt des VPN pour la sécurité et la confidentialité des connexions à Internet est désormais connu, il peut encore être compliqué de

faire son choix entre les différents services au moment de s’abonner. Que

faut-il privilégier ? Les performances ? Les fonctionnalités ? Le nombre

d’appareils que l’on peut connecter simultanément ?

CyberGhost VPN a fait le choix d’adopter une approche destinée à un public aussi large que possible. Ce service est accessible par le biais d’applications disponibles sur de nombreuses plateformes, et il s’utilise sans connaissance technique particulière. Une promotion très intéressante est actuellement en cours sur le site de l’éditeur.