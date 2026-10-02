Il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune pour se doter d’un VPN de qualité : CyberGhost VPN le démontre en proposant une formule donnant accès à 26 mois de protection pour 2,19 € par mois. Une promotion intéressante pour découvrir le service classé en tête du comparatif 2026 de Clubic.
Si l’intérêt des VPN pour la sécurité et la confidentialité des connexions à Internet est désormais connu, il peut encore être compliqué de
faire son choix entre les différents services au moment de s’abonner. Que
faut-il privilégier ? Les performances ? Les fonctionnalités ? Le nombre
d’appareils que l’on peut connecter simultanément ?
CyberGhost VPN a fait le choix d’adopter une approche destinée à un public aussi large que possible. Ce service est accessible par le biais d’applications disponibles sur de nombreuses plateformes, et il s’utilise sans connaissance technique particulière. Une promotion très intéressante est actuellement en cours sur le site de l’éditeur.
Une réduction de 82 % sur l’abonnement de 24 mois + 2 mois offerts
Pendant une durée limitée, CyberGhost VPN propose sa formule de deux ans avec deux mois supplémentaires offerts au prix de 2,19 € par mois, contre 11,99 € pour l’abonnement mensuel de référence. Précision importante : le montant correspondant aux 26 mois d’abonnement est facturé en une seule fois, soit 56,94 €.
La formule est assortie d’une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours : durant cette période, vous pouvez tester tous les aspects du service sur les plateformes de votre choix, afin de vous assurer qu’il répond parfaitement à vos besoins avant de conserver l’abonnement.
CyberGhost VPN, un choix cohérent pour une famille
La polyvalence de CyberGhost VPN, associée à sa facilité d’utilisation, explique en grande partie pourquoi il occupe actuellement la première place du comparatif des meilleurs VPN de Clubic, avec une note de 9,8 sur 10.
CyberGhost peut protéger jusqu’à sept appareils simultanément. Ses applications couvrent les principales plateformes, dont Windows, macOS, Linux, Android et iOS, mais aussi différents téléviseurs et boîtiers multimédias. Une configuration sur certains routeurs est également possible pour étendre la protection à d’autres appareils du foyer.
Cela signifie qu’il est possible d’utiliser le service sur le téléviseur du salon, les ordinateurs de la maison, mais aussi les smartphones et tablettes de plusieurs membres de la famille. L’interface des différentes applications se montre très accessible : vous pouvez opter pour une connexion rapide ou choisir l’un des serveurs proposés dans 100 pays différents.
Certains serveurs sont optimisés pour le streaming ou pour le jeu en ligne, par exemple. Lors d’un séjour à l’étranger, une connexion à un serveur français peut notamment vous permettre de retrouver vos services habituels, sous réserve des conditions d’utilisation de chaque plateforme.
Le service prend en charge les protocoles WireGuard, OpenVPN et IKEv2. Il intègre également un kill Switch : si la connexion au VPN est interrompue, le trafic Internet peut être coupé afin d’éviter une exposition involontaire de l’adresse IP.
Pourquoi CyberGhost VPN occupe-t-il la première place chez Clubic ?
Pour connaître l’avis complet de Clubic concernant CyberGhost VPN, l’idéal reste de consulter son test. Dans les grandes lignes, celui-ci souligne la facilité d’utilisation des applications, des performances adaptées aux usages courants et un réseau couvrant une centaine de pays.
Sa politique d’absence de journaux d’activité, ses serveurs fonctionnant en mémoire vive et ses DNS privés constituent également des atouts en matière de confidentialité.
CyberGhost VPN se présente donc comme un service de choix pour les utilisateurs grand public en quête d’une solution accessible, équilibrée et dotée d’un bon rapport qualité-prix. Et c’est clairement le cas en ce moment avec la promotion en cours.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
CyberGhost convient au grand public grâce à sa prise en main facile, ses performances en streaming et P2P, et ses abonnements longue durée avantageux.
La transparence de CyberGhost s’est améliorée, mais son forfait mensuel reste moins intéressant, avec des fonctionnalités variables selon les plateformes et des options avancées parfois peu intuitives.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher