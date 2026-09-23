Mi-septembre, un membre de l'équipe Chrome a annoncé sur le fil de suivi avoir trouvé un correctif, une option nommée PMLoadingPageVoter, activée chez 1% des utilisateurs de Chrome stable le temps de vérifier qu'elle ne provoque pas d'autres soucis, avant une généralisation prévue la semaine suivante. Un correctif plus ciblé, censé traiter la cause du bug de façon durable, serait aussi à l'étude. Le fil de suivi affiche par ailleurs un statut "priorité maximale", et un message plus récent, daté du 19 septembre, demande aux utilisateurs capables de reproduire systématiquement le problème d'aider à en identifier l'origine exacte.