Sur Mac, vos extensions Chrome sont soudainement lentes ? Alors qu'elles ne s'ouvraient instantanément ? Pas de panique, c'est un bug ! Google teste actuellement un correctif, pour l'instant réservé à une petite partie des utilisateurs.
Le souci touche surtout les gestionnaires de mots de passe comme 1Password et Bitwarden, ouverts plusieurs fois par jour pour remplir des identifiants, et ne concerne que macOS, pas Windows ni les versions mobiles de Chrome. ces extensions ne sont pas en cause, le problème vient directement de Chrome
Une popup reléguée par erreur à l'arrière-plan
Le bug a été signalé le 12 août dernier sur le Chromium Issue Tracker, l'outil où Google centralise les remontées de bugs. Sous Chrome 151 (versions 151.0.7922.109 et 151.0.7922.138) et macOS Tahoe 26.6.1, on observait un délai de quelques secondes à plusieurs dizaines de secondes avant l'ouverture d'une popup, avec des soucis similaires sur Tampermonkey et 1Password. Le message a rassemblé une cinquantaine de témoignages identiques, et le support de 1Password a fini par confirmer sur X, en réponse à un utilisateur, qu'il s'agissait bien d'un problème côté Chrome.
Chrome se trompe sur l'importance à donner à ces popups. Quand on clique sur l'icône d'une extension, le navigateur doit décider si cette action mérite d'être traitée tout de suite (priorité haute) ou si elle peut attendre (priorité basse). Or Chrome range par erreur ces popups dans la seconde catégorie, celle réservée aux tâches d'arrière-plan.
Mais macOS en ajoute une couche avec ses propres règles d'économie d'énergie. Sur les Mac récents, tout ce qui est classé "arrière-plan" reçoit volontairement moins de ressources processeur, pour préserver la batterie. La popup se retrouve donc privée des ressources dont elle a besoin pour s'afficher, alors qu'elle devrait apparaître immédiatement. Elle ne s'affiche réellement que lorsque le navigateur finit par corriger l'erreur et reclasser la tâche en priorité haute. Et entretemps, il s'est parfois écoulé près d'une minute….
Mi-septembre, un membre de l'équipe Chrome a annoncé sur le fil de suivi avoir trouvé un correctif, une option nommée PMLoadingPageVoter, activée chez 1% des utilisateurs de Chrome stable le temps de vérifier qu'elle ne provoque pas d'autres soucis, avant une généralisation prévue la semaine suivante. Un correctif plus ciblé, censé traiter la cause du bug de façon durable, serait aussi à l'étude. Le fil de suivi affiche par ailleurs un statut "priorité maximale", et un message plus récent, daté du 19 septembre, demande aux utilisateurs capables de reproduire systématiquement le problème d'aider à en identifier l'origine exacte.
Pour l'heure, aucune date n'a été donnée pour une résolution complète, mais Google précise que les éditeurs des extensions concernées n'y sont pour rien. Le ralentissement vient bien du navigateur.