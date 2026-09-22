Pratique, oui. Désintéressé, certainement pas. En naviguant sur le web depuis Copilot, vous lui confiez aussi des données qu’il stocke localement sur votre appareil : historique de navigation, cookies, mots de passe enregistrés ou encore informations saisies dans les formulaires, comme une adresse mail ou une adresse postale. S’y ajoutent certaines données DRM utilisées par les services de streaming.

Si vous activez la synchronisation, Copilot peut aussi partager avec Edge les adresses, les mots de passe et d’autres données de remplissage via le cloud Microsoft. L’application peut par ailleurs importer les cookies enregistrés dans Edge à chaque lancement.

Microsoft collecte également des données de diagnostic et peut, selon les réglages choisis, recevoir l’historique de navigation pour identifier des problèmes et « améliorer ses produits et services ». Pour les comptes grand public, l’historique des conversations, les souvenirs enregistrés et d’autres données issues des services Microsoft peuvent aussi servir à personnaliser les publicités et les offres.

Bref, un amalgame de données qui, quand bien même plusieurs d’entre elles seraient conservées localement, se retrouvent concentrées dans un unique environnement contrôlé par Microsoft. Or, même si Redmond s’engage aujourd’hui à ne pas exploiter certaines informations, ces garanties peuvent évoluer demain, au gré de sa politique de confidentialité ou de ses conditions d’utilisation.