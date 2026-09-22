Microsoft vient de rappeler aux administrateurs Microsoft 365 que le mode Internet Explorer d'Edge restera pris en charge jusqu'à la fin de 2029. Ce message, référencé MC1473151, s'adresse aux entreprises qui font encore tourner de vieux outils grâce à cette fonctionnalité.
Non, Internet Explorer ne veut pas mourir. Pas tout de suite. IE 11, dernière version du navigateur historique de Microsoft, a disparu des PC en 2022. Et pourtant, son moteur continue pourtant de fonctionner en coulisses dans Edge, et Microsoft en profite pour rappeler aux entreprises encore concernées de préparer leur sortie.
Le moteur Trident d'IE11 tourne encore sous le capot d'Edge
Le mode Internet Explorer d'Edge ne relance pas une copie du vieux navigateur. Il fait basculer Edge, normalement basé sur Chromium, vers le moteur de rendu d'IE11 (Trident, aussi appelé MSHTML). Cela permet d'afficher une page précise, choisie par l'administrateur dans une liste dédiée, l'Enterprise Mode Site List. Ce moteur, en version 7.0, gère encore des technologies datées comme les applets WebGL ou le protocole SPDY, abandonné depuis. Une vieille application intranet codée dans FrontPage peut ainsi continuer à fonctionner sans que l'entreprise ait à retoucher son code.
Le message MC1473151, publié il y a quelques jours, rappelle l'engagement pris par la firme de Redmond en 2021. Le mode IE reste disponible jusqu'à fin 2029 au moins, sur les environnements Worldwide, GCC, GCC High et DoD. Microsoft promet un préavis d'un an minimum avant toute date de retrait, et précise que les entreprises n'utilisant pas cette fonctionnalité n'ont rien à faire.
Pour les autres, il va doucement falloir penser à la migration. Cela commence par répertorier les sites et applications qui dépendent encore du mode IE, décider pour chacun s'il faut le mettre à jour, le remplacer ou le reconstruire avec des technologies actuelles. Microsoft explique que les clients éligibles peuvent bénéficier du programme App Assure. Ce service, gratuit les aide à régler leurs problèmes de compatibilité avec Edge ou le mode IE.
Internet Explorer a encore au moins deux bonnes années devant lui. Et ce n'est pas sans conséquence côté sécurité. Alors que Google et Mozilla commencent à s'appuyer sur des outils d'analyse IA et déploient désormais des centaines de correctifs tous les 15 jours pour patcher leur moteur, Trident reste une porte d'entrée béante. Nous rapportions il y a près d'un an que Microsoft avait dû revoir les raccourcis d'activation du mode IE après avoir constaté que des pirates s'en servaient pour s'introduire dans des ordinateurs.