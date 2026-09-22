CHP1

Je ne suis pas pour le maintient en vie de ce dinosaure. Loin de là.

Mais avant de s’offusquer il faut savoir qu’il reste encore des PME/TPE qui on investi (très cher à l’époque) dans des fonctions sous « ActiveX » (applis dans le même esprit que des applis Java ou de DLLs), spécifiques à leurs métiers et qui ne fonctionnent qu’avec MS IE.

Et, très souvent, ces développements ont été sous-traitées à des (petites) sociétés tierces.

Depuis, les cahiers des charges, les sources et les développeurs de ces bibliothèques ActiveX ont dû disparaître du marché laissant souvent leur clients sur le carreau avec juste un outil exploitable et que sous IE.

Dur pour les clients de ces bibliothèques ActiveX de reprendre le développement dans ces conditions tout en respectant l’historique de leur entreprises.