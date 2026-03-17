Microsoft Edge 146 vient de changer vos paramètres de confidentialité, voici ce qui va disparaître

Edge embarque un service appelé Edge Secure Network. Nous rapportions récemment qu'il s'agit en réalité d'un proxy HTTP fourni par Cloudflare, et non d'un VPN malgré les apparences. La version 146 lui ajoute une fonction "IP Protection". Quand un site tente de récupérer votre adresse IP pour vous identifier ou vous pister, Edge redirige discrètement la requête via ses propres serveurs. Seuls les traqueurs figurant déjà dans les listes de blocage du navigateur sont concernés, ce qui couvre une bonne partie des outils publicitaires courants sans pour autant changer quoi que ce soit aux sites que vous visitez normalement.

Du côté de la navigation InPrivate - le mode de navigation privée embarqué - la logique change. Jusqu'ici, il était possible d'y activer un niveau de protection anti-pistage "Strict", indépendamment du réglage choisi pour la navigation normale. Ce double paramétrage disparaît : un seul niveau de protection s'applique désormais aux deux modes. D'un côté, cela simplifie les réglages mais, de l'autre, cela retire une option aussi à ceux qui souhaitaient un comportement différencié.

Sur les mots de passe, deux changements sont à noter. D'abord, ils ne peuvent plus être supprimés depuis l'écran de nettoyage de l'historique. Microsoft explique que trop d'utilisateurs avaient effacé leurs identifiants par accident en pensant simplement vider leur cache. Les mots de passe restent accessibles et peuvent être gérés depuis leur interface dédiée dans les paramètres. Ensuite, concernant les mots de passe principaux personnalisés : nous rapportions en février leur suppression progressive. Les utilisateurs encore concernés basculeront automatiquement vers l'authentification par dispositif le 4 juin 2026.