Microsoft Edge 146 vient de changer vos paramètres de confidentialité, voici ce qui va disparaître

Microsoft a mis à jour son navigateur Edge avec la version 146 (146.0.3856.62). Au programme : une meilleure protection de la vie privée, des changements sur la gestion des mots de passe et de nouveaux outils pour les administrateurs réseau en entreprise.
Ce n'est pas une révolution, mais plusieurs ajustements qui touchent directement ce que vous faites au quotidien dans votre navigateur. Certaines fonctionnalités disparaissent, d'autres voient leur comportement modifié. Voici ce qui change concrètement.
Edge revoit ses protections de base.
Edge embarque un service appelé Edge Secure Network. Nous rapportions récemment qu'il s'agit en réalité d'un proxy HTTP fourni par Cloudflare, et non d'un VPN malgré les apparences. La version 146 lui ajoute une fonction "IP Protection". Quand un site tente de récupérer votre adresse IP pour vous identifier ou vous pister, Edge redirige discrètement la requête via ses propres serveurs. Seuls les traqueurs figurant déjà dans les listes de blocage du navigateur sont concernés, ce qui couvre une bonne partie des outils publicitaires courants sans pour autant changer quoi que ce soit aux sites que vous visitez normalement.
Du côté de la navigation InPrivate - le mode de navigation privée embarqué - la logique change. Jusqu'ici, il était possible d'y activer un niveau de protection anti-pistage "Strict", indépendamment du réglage choisi pour la navigation normale. Ce double paramétrage disparaît : un seul niveau de protection s'applique désormais aux deux modes. D'un côté, cela simplifie les réglages mais, de l'autre, cela retire une option aussi à ceux qui souhaitaient un comportement différencié.
Sur les mots de passe, deux changements sont à noter. D'abord, ils ne peuvent plus être supprimés depuis l'écran de nettoyage de l'historique. Microsoft explique que trop d'utilisateurs avaient effacé leurs identifiants par accident en pensant simplement vider leur cache. Les mots de passe restent accessibles et peuvent être gérés depuis leur interface dédiée dans les paramètres. Ensuite, concernant les mots de passe principaux personnalisés : nous rapportions en février leur suppression progressive. Les utilisateurs encore concernés basculeront automatiquement vers l'authentification par dispositif le 4 juin 2026.
En entreprise, de nouveaux contrôles sur le réseau local
Pour les équipes IT, Edge 146 introduit des politiques LNA (Local Network Access). Un administrateur peut définir quels sites ont le droit d'envoyer des requêtes vers des appareils du réseau interne de l'organisation (un serveur, une imprimante, une caméra connectée...). Sans ce type de règle, n'importe quelle page web ouverte dans le navigateur pourrait théoriquement tenter d'interroger ces appareils. Les administrateurs peuvent autoriser ou bloquer des sites précis, et définir des plages d'adresses IP selon leur type : réseau public, réseau local ou adresses en boucle locale.
Microsoft introduit deux nouvelles politiques TLS. "PreferSlowCiphers" et "PreferSlowKexAlgorithms". Ces options permettent aux administrateurs de forcer l'utilisation d'algorithmes de chiffrement précis lors des connexions sécurisées. C'est notamment le cas dans les environnements soumis à des obligations de conformité qui imposent des standards cryptographiques spécifiques.
Enfin, comme nous l'expliquions en janvier, l'éditeur rappelle que la fonctionnalité Collections est en cours de suppression. Un message sera affiché aux utilisateurs qui s'en servent encore, avec la possibilité d'exporter leurs données ou de les transférer dans les Favoris avant la fermeture définitive. Les Workspaces, eux, migrent progressivement de OneDrive/SharePoint vers la synchronisation propre à Edge ; une fois migrés, ils ne seront plus partagés entre appareils et resteront locaux à chaque machine.
- Compatibilité avec les extensions Chrome
- Espaces de travail appréciables en travail collaboratif
- Très bonnes performances