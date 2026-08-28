Amazon Web Services a signé un accord pour racheter DuckLabs, l'entreprise néerlandaise à l'origine de la base de données DuckDB. L'opération, confirmée mercredi, doit se conclure d'ici septembre sans bouleverser le statut open source du projet.
Le géant du cloud, AWS, a signé cette semaine un accord définitif pour racheter la société amstellodamoise, l'un de ses partenaires depuis 2024. Derrière ce nom un brin insolite se cache l'un des outils open source les plus prisés des développeurs et, de plus en plus, des agents d'intelligence artificielle, capables d'enchaîner une multitude de requêtes légères en un clin d'œil. Mais rassurez-vous, amateurs de logiciels libres : la maison mère du projet ne change pas de statut, et ses créateurs restent aux commandes, promet Amazon. On vous explique.
DuckDB, l'une des bases de données préférées des développeurs, passe sous pavillon AWS
DuckDB, lancée il y a une poignée d'années maintenant, s'est imposée comme la référence pour l'analyse de données du quotidien, celles qui pèsent moins d'un téraoctet. Sa force, c'est probablement son architecture ultralégère, qu'on peut embarquer directement dans une application, sans serveur à gérer ni infrastructure lourde à maintenir. De quoi séduire une armée de développeurs, conquis par sa simplicité et sa rapidité d'exécution.
Cette sorte de légèreté est évidemment très utile, surtout à l'heure où les agents d'intelligence artificielle se multiplient et grandissent, un peu trop vite d'ailleurs. Contrairement à un logiciel classique, qui envoie de temps en temps une grosse requête pour sortir un rapport complet, ces agents posent plutôt des dizaines de petites questions à la suite, en continu, pour ajuster leurs réponses en temps réel. Une base de données traditionnelle s'essouffle vite à ce rythme. Mais DuckDB, sans serveur à faire tourner, répond plus rapidement. Et comme l'analyse Andy Warfield, le vice-président et ingénieur chez AWS, ça change beaucoup de choses.
Ce rapprochement entre AWS et DuckLabs ne doit pas étonner en interne. Les deux travaillaient déjà main dans la main depuis 2024, notamment pour intégrer DuckDB à des services AWS comme S3 Tables ou SageMaker Lakehouse, deux outils utilisés par les entreprises pour stocker et interroger leurs données dans le cloud. Une collaboration technique qui a fini par convaincre le géant américain de passer à la vitesse supérieure. Plutôt que de rester un simple partenaire, autant intégrer directement l'équipe néerlandaise dans ses rangs, s'est-il dit.
Ce qui change (et ce qui ne change pas) pour DuckDB
Comme souvent dans ce secteur, chaque rachat peut inquiéter la communauté. Mais que cette dernière se rassure. Amazon Web Services explique ne pas faire l'acquisition du projet open source lui-même. DuckDB continuera d'être distribuée gratuitement sous licence MIT, et sa gouvernance restera entre les mains de la DuckDB Foundation, l'organisme à but non lucratif totalement indépendant. Concrètement, aucun changement n'est à prévoir chez les utilisateurs, qui continueront d'utiliser l'outil comme avant. En revanche, c'est un vrai soulagement financier pour DuckLabs, qui vivait jusqu'ici de contrats de support et de développement sur mesure pour financer le projet, et qui pourra désormais compter sur les ressources d'AWS.
Une autre garantie très importante, Hannes Mühleisen et Mark Raasveldt, les deux cerveaux à l'origine de DuckDB et cofondateurs de DuckLabs, resteront aux manettes de la direction technique. L'équipe, elle, conserve ses quartiers à Amsterdam. AWS ne voulait pas provoquer de bouleversement et a préféré miser sur la continuité, pour éviter d'effrayer une communauté attachée à l'ADN européen du projet. La firme américaine prévoit également d'aider à créer un comité consultatif technique au sein de la DuckDB Foundation, et d'ouvrir le système d'extensions à des modules tiers signés, tout en investissant plus largement dans l'écosystème open source qui gravite autour du projet, DuckLake et Quack en tête.
Reste à voir comment AWS compte exploiter ce savoir-faire une fois la transaction bouclée, attendue dans les prochaines semaines. Le montant de l'opération n'a en revanche pas été communiqué. L'ambition affichée, elle, consiste à gagner en vitesse d'exécution, à simplifier l'expérience et à alléger la facture pour ses clients. De quoi donner un sacré coup d'accélérateur à l'écosystème DuckDB, qui n'a visiblement pas fini de faire parler de lui.
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