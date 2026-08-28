Une autre garantie très importante, Hannes Mühleisen et Mark Raasveldt, les deux cerveaux à l'origine de DuckDB et cofondateurs de DuckLabs, resteront aux manettes de la direction technique. L'équipe, elle, conserve ses quartiers à Amsterdam. AWS ne voulait pas provoquer de bouleversement et a préféré miser sur la continuité, pour éviter d'effrayer une communauté attachée à l'ADN européen du projet. La firme américaine prévoit également d'aider à créer un comité consultatif technique au sein de la DuckDB Foundation, et d'ouvrir le système d'extensions à des modules tiers signés, tout en investissant plus largement dans l'écosystème open source qui gravite autour du projet, DuckLake et Quack en tête.