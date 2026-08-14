Le navigateur Brave modifie la manière dont les API WebGL et WebGPU exposent le matériel graphique des internautes lors de la navigation.
Les puces graphiques et leurs pilotes servent de base à une technique de traçage qui ne repose ni sur des cookies ni sur un consentement explicite. Brave a détaillé les mesures intégrées à sa version 1.93 pour limiter cette exposition.
Ce que révèlent WebGL et WebGPU sur le matériel
Les API WebGL et WebGPU permettent aux sites web d'afficher des graphismes accélérés par la carte graphique. Ces mêmes API donnent aussi accès à des informations précises sur le matériel : le modèle exact de la carte graphique, le pilote installé, ou encore la liste complète des extensions prises en charge par le système. WebGL fournit par exemple des chaînes de débogage détaillées, comme "ANGLE (Apple, ANGLE Metal Renderer: Apple M5 Max)", tandis que WebGPU renvoie des informations descriptives comme le fabricant ou l'architecture de la puce (comme {vendor: 'apple', architecture: 'metal-3'}). Combinées, ces données forment un identifiant qui reste stable dans le temps, puisqu'un utilisateur change rarement de carte graphique.
Brave a mené une petite analyse sur des sites parmi les plus consultés et la majorité des appels à ces API servaient à des fins de traçage plutôt qu'à adapter l'affichage de contenu graphique. L'éditeur a donc appliqué trois modifications. D'une part, les chaînes de fabricant et de moteur de rendu WebGL sont remplacées par une valeur générique, identique pour tous les utilisateurs du navigateur. D'autre part, les informations descriptives de l'adaptateur WebGPU sont vidées de leur contenu. Enfin, la liste des extensions WebGL prises en charge est quant à elle randomisée, avec une valeur différente selon la session, le site consulté et l'espace de stockage utilisé.
Nous rapportions déjà en 2020 les premières mesures prises par Brave pour varier l'empreinte numérique d'une session à l'autre. Ces nouvelles protections sont activées par défaut sur les versions ordinateur et Android du navigateur, avec un déploiement progressif prévu sur plusieurs jours. Brave conserve la possibilité d'ajuster ce comportement site par site en cas de dysfonctionnement constaté sur une page particulière. Les utilisateurs gardent également la main et peuvent, eux-aussi, soit désactiver ces protections graphiques, soit couper l'ensemble des mesures anti-fingerprinting, soit désactiver Shields, le module de protection intégré au navigateur.
Pour vérifier l'exposition de son propre navigateur, Brave recommande l'outil Cover Your Tracks de l'Electronic Frontier Foundation, lequel affiche désormais les chaînes WebGL renvoyées par le navigateur testé. Brave annonce par ailleurs que les prochaines moutures introduiront une randomisation similaire aux extensions prises en charge par WebGPU.
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