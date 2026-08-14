Les API WebGL et WebGPU permettent aux sites web d'afficher des graphismes accélérés par la carte graphique. Ces mêmes API donnent aussi accès à des informations précises sur le matériel : le modèle exact de la carte graphique, le pilote installé, ou encore la liste complète des extensions prises en charge par le système. WebGL fournit par exemple des chaînes de débogage détaillées, comme "ANGLE (Apple, ANGLE Metal Renderer: Apple M5 Max)", tandis que WebGPU renvoie des informations descriptives comme le fabricant ou l'architecture de la puce (comme {vendor: 'apple', architecture: 'metal-3'}). Combinées, ces données forment un identifiant qui reste stable dans le temps, puisqu'un utilisateur change rarement de carte graphique.

Brave a mené une petite analyse sur des sites parmi les plus consultés et la majorité des appels à ces API servaient à des fins de traçage plutôt qu'à adapter l'affichage de contenu graphique. L'éditeur a donc appliqué trois modifications. D'une part, les chaînes de fabricant et de moteur de rendu WebGL sont remplacées par une valeur générique, identique pour tous les utilisateurs du navigateur. D'autre part, les informations descriptives de l'adaptateur WebGPU sont vidées de leur contenu. Enfin, la liste des extensions WebGL prises en charge est quant à elle randomisée, avec une valeur différente selon la session, le site consulté et l'espace de stockage utilisé.