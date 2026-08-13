Le principe des DBSC repose sur une paire de clés générée directement dans le matériel de l'appareil, dans le TPM sous Windows et dans le Secure Enclave sur Mac. La clé privée ne quitte jamais ce composant et ne peut pas en être extraite, même si la machine est compromise. Pour renouveler une session, Chrome doit signer un défi envoyé par le serveur avec cette clé. Un cookie copié par un malware ne suffit donc plus à lui seul. L'attaquant peut le voler, mais il ne peut pas produire la signature attendue, faute de détenir la clé restée sur l'appareil d'origine.

Sur macOS, la fonction est disponible depuis Chrome 147 selon les notes de publication de Chrome Enterprise, mais son déploiement reste progressif. Contrairement à Windows, où elle est activée par défaut, son activation sur Mac dépend d'un système de test interne à Google qui répartit les utilisateurs en différents groupes. Le chercheur en sécurité Scott Helme, qui a examiné sa propre configuration, s'est ainsi retrouvé dans un groupe de contrôle représentant 30% des testeurs, où le service chargé de générer la clé matérielle reste désactivé. Dans ce cas, Chrome tente bien d'enregistrer la protection auprès du site visité, mais l'opération échoue, sans message d'erreur ni trace visible pour l'utilisateur.