Puisqu'il s'agit d'une version alpha, les paramètres sont masqués et la stabilité n'est sans doute pas au rendez-vous. La fonctionnalité repose sur deux drapeaux, "Apple Sign-In Button on Profile Menu" et "Sign in with Apple". Le premier ajoute un bouton dédié dans le menu Profil, le second active la connexion. Une fois les deux paramètres cochés, l'option apparaît sur l'écran de connexion aux côtés du bouton Google. L'internaute peut ouvrir la page d'authentification d'Apple, avec une validation via un iPhone sous iOS 17 ou une version ultérieure.

En juin dernier, Microsoft avait implémenté une option de connexion avec un compte Google. Celle-ci a été déployée le mois dernier. Cette version Canary permet désormais d'effectuer un import direct des données d'un compte Google (mots de passe, favoris, historique, saisie automatique) depuis les paramètres d'Edge. Notons par ailleurs la possibilité de se désabonner automatiquement des notifications envoyées par des sites frauduleux ou malveillants.

Mais pourquoi donc Microsoft ajoute-t-elle de nouvelles options de connexion à son navigateur maison ? Il s'agit certainement de convaincre davantage d'internautes de migrer vers son logiciel. Devoir créer ou ressaisir un compte Microsoft a longtemps freiné l'adoption d'Edge chez des utilisateurs venus de Chrome ou de Safari. Il ne serait d'ailleurs pas surprenant qu'à l'avenir Edge permette également d'importer les données de Safari sur macOS.

Soulignons par ailleurs que Microsoft Edge a été repositionné sous la division Microsoft AI, pilotée par le responsable de Copilot. C'est donc aussi une manière de permettre à des utilisateurs identifiés via Apple ou Google d'accéder aux fonctions de l'assistant, et donc d'élargir l'audience de Copilot. Les administrateurs peuvent déjà couper la connexion via un compte Google sur Edge. On imagine que ce réglage s'étendra à Apple. Les entreprises pourront donc activer ou bloquer un fournisseur d'identité au cas par cas pour limiter le risque qu'un compte personnel échappe au contrôle de la DSI.