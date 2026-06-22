Selon nos confrères de Windows Latest, au sein des dernières versions expérimentales de Edge, le nouvel écran de connexion proposera bientôt un bouton "Or sign in with" accompagné du logo Google. Il prendra place sous l'option de connexion classique au compte Microsoft. Repérée sur la feuille de route de Microsoft 365, cette option doit être déployée dès juillet 2026, sur Windows comme sur macOS. Une fois connecté via Google, l'utilisateur voit son adresse Gmail devenir l'identité de son profil Edge, synchronisation comprise. Aucun compte Microsoft n'est nécessaire pour en profiter : l'option s'ajoute à l'existant, elle ne le remplace pas. De leur côté, les administrateurs d'entreprise pourront désactiver cette nouvelle fonctionnalité.

S'il est depuis très longtemps possible d'utiliser une adresse Gmail pour l'associer à un compte Microsoft, ici, les données transiteraient directement sur les serveurs de Google, notamment pour ce qui est de la synchronisation

Pendant des années, Microsoft a largement imposé son compte utilisateur afin de pouvoir profiter pleinement de ses produits et services, qu'il s'agisse de Bing Rewards, Edge ou tout simplement Windows 11. Mais les choses pourraient changer. En interne, des équipes travailleraient à retirer l'obligation de connexion MSA lors de l'installation de Windows 11.