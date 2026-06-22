Microsoft prépare une option de connexion à Edge via un compte Google, une première pour son navigateur. Au même moment, l'éditeur retire Drop, son outil de partage de fichiers entre appareils, après avoir déjà supprimé Collections et la Sidebar.
Depuis plus d'une décennie, Microsoft convoite les utilisateurs de Google Chrome et la firme de Redmond pense pouvoir changer la donne en leur permettant de se connecter avec leur compte Google directement au sein de Edge.
Microsoft accueille les utilisateurs de Chrome
Selon nos confrères de Windows Latest, au sein des dernières versions expérimentales de Edge, le nouvel écran de connexion proposera bientôt un bouton "Or sign in with" accompagné du logo Google. Il prendra place sous l'option de connexion classique au compte Microsoft. Repérée sur la feuille de route de Microsoft 365, cette option doit être déployée dès juillet 2026, sur Windows comme sur macOS. Une fois connecté via Google, l'utilisateur voit son adresse Gmail devenir l'identité de son profil Edge, synchronisation comprise. Aucun compte Microsoft n'est nécessaire pour en profiter : l'option s'ajoute à l'existant, elle ne le remplace pas. De leur côté, les administrateurs d'entreprise pourront désactiver cette nouvelle fonctionnalité.
S'il est depuis très longtemps possible d'utiliser une adresse Gmail pour l'associer à un compte Microsoft, ici, les données transiteraient directement sur les serveurs de Google, notamment pour ce qui est de la synchronisation
Pendant des années, Microsoft a largement imposé son compte utilisateur afin de pouvoir profiter pleinement de ses produits et services, qu'il s'agisse de Bing Rewards, Edge ou tout simplement Windows 11. Mais les choses pourraient changer. En interne, des équipes travailleraient à retirer l'obligation de connexion MSA lors de l'installation de Windows 11.
Edge devient aussi insipide que Chrome
Microsoft continue de faire le ménage dans son navigateur et devrait retirer une nouvelle fonctionnalité : Drop. Cet outil permettait de glisser-déposer des fichiers ou du texte pour les transférer instantanément entre un PC et un smartphone, Android ou iOS, via le stockage OneDrive. Contrairement à d'autres outils comparables, Drop ne compressait pas les fichiers, ni ne les supprimait jamais de lui-même. Microsoft a confirmé ce retrait dans une mise à jour récente d'Edge Canary, laquelle prévient désormais les utilisateurs que la fonction disparaît. Les fichiers déjà partagés resteront accessibles dans OneDrive. Les notes textuelles envoyées via Drop, elles, seront effacées si elles ne sont pas téléchargées via un bouton dédié.
Ce retrait s'ajoute à ceux de Collections et de la Sidebar, abandonnés avec la version 149 du navigateur. Edge dépend dorénavant de la division Microsoft AI, pilotée par le responsable de Copilot. L'éditeur travaille à aligner l'interface du navigateur sur le design de l'assistant, lui-même construit en WebView, un procédé qui permet d'intégrer des pages web dans une application native. L'objectif est donc de réutiliser les mêmes éléments graphiques entre le navigateur et les futurs produits liés à Copilot.