Brave s’est construit une réputation sur la navigation propre et gratuite. Désormais, il propose aussi de payer pour retrouver la version épurée, celle d’avant les wallets crypto, l’IA intégrée et les pubs que l’éditeur redistribuait lui-même.
Brave s’est construit depuis son lancement en 2019 sur un argument simple : un navigateur avec un bloqueur de publicités et de trackers activé par défaut, sans extension à installer ni paramètre à fouiller. Brave Software, la société cofondée par Brendan Eich (également cofondateur de Mozilla et créateur de JavaScript), vient de lancer Origin, une version payante et épurée disponible depuis avril 2026 pour un achat unique de 59,99 dollars, soit environ 55 euros. Son catalogue revendicait 115,26 millions d’utilisateurs actifs mensuels en avril 2026 selon Eich lui-même. Origin s’adresse à ceux qui en veulent moins.
- Respect de la confidentialité
- Blocage des publicités
- Interface épurée
Origin : une version de Brave débarrassée de ses propres extras
Ce que Brave Origin retire par rapport à la version standard : Leo AI (l’assistant d’intelligence artificielle embarqué, lancé en 2023), Brave Rewards (le programme de récompenses en cryptomonnaies BAT qui substitue ses propres publicités à celles des sites), Brave Wallet, le VPN intégré, Brave News, Talk (l’outil de visioconférence) et la navigation via Tor. Ce qu’il conserve : les Brave Shields (le bloqueur de trackers et de publicités, pièce maîtresse du navigateur), les mises à jour de sécurité héritées de Chromium et un système de paiement basé sur des tokens « aveugles » (Privacy Pass) censé découpler identité et transaction. L’achat unique couvre jusqu’à 10 appareils, et la version Linux est gratuite.
Le CTO et cofondateur Brian Bondy a présenté le lancement comme une réponse à la demande d’utilisateurs « cherchant une expérience minimaliste ». Pour situer Brave dans le paysage des navigateurs en France, quelques chiffres : selon StatCounter, Chrome représentait en février 2026 environ 63 % des parts de marché, devant Safari (18,5 %), Edge (7,1 %) et Firefox (6,8 %), tous appareils confondus. Brave reste sous la barre du 1 %. Notre test complet du navigateur original revient sur ce que la version standard propose dans le détail.
La question qu’Origin pose en premier, c’est celle du modèle économique : Brave a ajouté Leo AI en 2023, Brave Rewards dès ses premières versions, le Wallet en 2021, et propose maintenant une version sans ces ajouts pour 59,99 dollars. Payer pour retrouver la simplicité que l’éditeur avait lui-même abandonnée, c'est un angle de vente qui demande un certain aplomb. Firefox avait suscité des réactions similaires en 2021 en introduisant Firefox Suggest, un système de suggestions contextuelles financé par des annonceurs, avant de le rendre optionnel après les protestations des utilisateurs.
Brave a bâti sa marque sur le refus de monétiser les données de ses utilisateurs. Cinquante-cinq euros pour retrouver cet état d’origine, c'est au moins cohérent avec l’idée de départ.