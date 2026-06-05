La question qu’Origin pose en premier, c’est celle du modèle économique : Brave a ajouté Leo AI en 2023, Brave Rewards dès ses premières versions, le Wallet en 2021, et propose maintenant une version sans ces ajouts pour 59,99 dollars. Payer pour retrouver la simplicité que l’éditeur avait lui-même abandonnée, c'est un angle de vente qui demande un certain aplomb. Firefox avait suscité des réactions similaires en 2021 en introduisant Firefox Suggest, un système de suggestions contextuelles financé par des annonceurs, avant de le rendre optionnel après les protestations des utilisateurs.

Brave a bâti sa marque sur le refus de monétiser les données de ses utilisateurs. Cinquante-cinq euros pour retrouver cet état d’origine, c'est au moins cohérent avec l’idée de départ.