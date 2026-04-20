Annoncé l'été dernier par Brendan Eich, Brave Origin est disponible en version Nightly. Cette déclinaison payante du navigateur enlève délibérément des fonctionnalités. On fait le point sur ce que ça change concrètement.
Nous rapportions en décembre dernier que Brave préparait une version "premium allégée" de son navigateur. Une première version peut maintenant être téléchargée, et le contenu de l'offre mérite qu'on y regarde de plus près.
Brave Origin : un navigateur dépouillé
Pour cette version payante, Brave prend donc les choses à l'envers. Plutôt que de l'enrichir avec des outils, la liste des fonctionnalités retirées est plutôt longue. Les développeurs y ont enlevé les Brave Rewards, le système permettant de gagner des cryptomonnaies BAT en regardant des pubs. En parallèle, ils ont également ôté le crypto wallet. Cette édition fait aussi l'impasse sur Léo, l'assistant IA intégré ainsi que sur le flux d'actualité. Brave Origin se passe par ailleurs des données télémétriques envoyées en arrière plan. En parallèle, l'éditeur a choisi de retirer Tor lors de l'ouverture d'une fenêtre de navigation privée de même que son VPN intégré.
Mais alors que reste-t-il vraiment ? Shields, le bloqueur de pubs et de traqueurs, ainsi que les composants nécessaires pour assurer les mises à jour du navigateur Chromium
Brave Origin peut s'utiliser de deux façons. La version dépouillée peut s'installer comme une application séparée. Les fonctionnalités listées ci-dessus n'y ont pas été désactivées, elles n'ont tout simplement pas été compilées dedans. Elles n'existent pas dans le code. L'autre option, c'est d'activer Origin par-dessus une version classique de Brave existante. Ces mêmes fonctionnalités sont là mais éteintes par défaut, avec un panneau dédié pour les rallumer si besoin. Vous pourrez alors tout éteindre mais toujours conserver un accès rapide à Tor par exemple.
Brave Origin est disponible en achat unique à 60 dollars pour une installation sur une dizaine d'appareils. Origin est aussi disponible sur Android via Brave Nightly, avec le même identifiant d'achat que sur ordinateur. Il sera également proposé sur iOS. Sur smartphone, il s'agira d'un achat in-app sur la version classique. Pas d'application dédiée. Concernant la confidentialité du paiement, Brave utilise un système de "blind token" basé sur Privacy Pass. En clair : la société peut vérifier qu'un achat a bien eu lieu sans savoir qui a payé. Soulignons que sur Linux, Origin est gratuit. Et sur ce point Brave n'explique pas pourquoi.
Brave vend donc une version dépouillée d'un navigateur qu'il a lui-même chargé de fonctionnalités. Au final, l'utilisateur paye pour retirer ce qu'on n'a pas demandé, ça reste une drôle d'équation. Reste maintenant à savoir ce que donnera la version finale de Brave Origin tant en termes de performances qu'en consommation de mémoire.
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