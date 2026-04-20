Pour cette version payante, Brave prend donc les choses à l'envers. Plutôt que de l'enrichir avec des outils, la liste des fonctionnalités retirées est plutôt longue. Les développeurs y ont enlevé les Brave Rewards, le système permettant de gagner des cryptomonnaies BAT en regardant des pubs. En parallèle, ils ont également ôté le crypto wallet. Cette édition fait aussi l'impasse sur Léo, l'assistant IA intégré ainsi que sur le flux d'actualité. Brave Origin se passe par ailleurs des données télémétriques envoyées en arrière plan. En parallèle, l'éditeur a choisi de retirer Tor lors de l'ouverture d'une fenêtre de navigation privée de même que son VPN intégré.

Mais alors que reste-t-il vraiment ? Shields, le bloqueur de pubs et de traqueurs, ainsi que les composants nécessaires pour assurer les mises à jour du navigateur Chromium

Brave Origin peut s'utiliser de deux façons. La version dépouillée peut s'installer comme une application séparée. Les fonctionnalités listées ci-dessus n'y ont pas été désactivées, elles n'ont tout simplement pas été compilées dedans. Elles n'existent pas dans le code. L'autre option, c'est d'activer Origin par-dessus une version classique de Brave existante. Ces mêmes fonctionnalités sont là mais éteintes par défaut, avec un panneau dédié pour les rallumer si besoin. Vous pourrez alors tout éteindre mais toujours conserver un accès rapide à Tor par exemple.