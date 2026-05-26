Zen introduit la fonctionnalité Boosts. Celle-ci est accessible depuis l'icône de contrôle de site, placée à côté de la barre d'adresse. Boosts permet de modifier l'apparence de n'importe quelle page web (couleurs, polices, styles globaux) mais aussi d'activer un mode sombre automatique sur les sites qui ne le prévoient pas nativement. Un outil baptisé "zap" permet également de supprimer des éléments (bannières, colonnes latérales). Ces modifications sont appliquées site par site et persistent d'une visite à l'autre.

Traditionnellement, ce type de personnalisation nécessite l'installation d'une extension comme Stylebot. Ici, Zen s'est une fois de plus inspiré des travaux portés sur le navigateur Arc désormais abandonné par ses créateurs.