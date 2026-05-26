Zen Browser publie sa version 1.20b avec une nouvelle fonction de personnalisation visuelle par site, une protection renforcée contre le fingerprinting et la fusion de PDF intégrée directement au navigateur.
Ce fork open source de Firefox continue de développer ses fonctionnalités natives pour limiter le recours aux extensions tierces. Zen veut surtout se différencier avec une interface épurée.
Boosts, fingerprinting et PDF : le détail des nouveautés
Zen introduit la fonctionnalité Boosts. Celle-ci est accessible depuis l'icône de contrôle de site, placée à côté de la barre d'adresse. Boosts permet de modifier l'apparence de n'importe quelle page web (couleurs, polices, styles globaux) mais aussi d'activer un mode sombre automatique sur les sites qui ne le prévoient pas nativement. Un outil baptisé "zap" permet également de supprimer des éléments (bannières, colonnes latérales). Ces modifications sont appliquées site par site et persistent d'une visite à l'autre.
Traditionnellement, ce type de personnalisation nécessite l'installation d'une extension comme Stylebot. Ici, Zen s'est une fois de plus inspiré des travaux portés sur le navigateur Arc désormais abandonné par ses créateurs.
Cette version renforce aussi la protection contre le fingerprinting dans le mode "Standard Enhanced Tracking Protection". Rappelons que cette empreinte matérielle permet de croiser les données propres au navigateur et à l'appareil (résolution d'écran, polices installées, configuration système). Ces informations sont utilisées pour dresser un profil en contournant l'usage des cookies traditionnels. Zen réduit désormais le fingerprinting de 14% en moyenne, et de 49% sur macOS.
Puisque Zen se base sur Firefox, cette mise à jour inclut la fusion de fichiers PDF récemment introduite chez Mozilla. Sous Windows, la gestion de la géolocalisation change aussi de comportement. Zen respecte maintenant les autorisations définies au niveau du système d'exploitation, au lieu de les contourner. Côté moteur, le navigateur embarque désormais les correctifs apportés à Firefox 151.0 et 151.0.1, avec des ajustements portant sur le comportement des extensions, des bugs d'interface, la commutation entre espaces de travail, les contrôles vidéo en plein écran, les onglets épinglés et la gestion de la vue fractionnée.
- Interface moderne et personnalisable inspirée d'Arc Browser
- Basé sur le moteur de rendu Gecko de Firefox pour plus de confidentialité
- Fonctionnalités avancées de gestion d'onglets et d'espaces de travail