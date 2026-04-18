Un VPN, ce n’est pas seulement un pays d’enregistrement. Derrière la marque, il peut y avoir une maison mère installée ailleurs, des équipes réparties sur plusieurs territoires, des prestataires techniques soumis à d’autres règles, ou une infrastructure exploitée dans plusieurs juridictions. Le siège social mis en avant sur la page d’accueil donne une indication, mais il ne résume ni l’organisation du fournisseur, ni les conditions dans lesquelles le service est exploité, ni les divers cadres juridiques auxquels il peut être soumis.

Oui, DES cadres juridiques, au pluriel. Celui de la juridiction du VPN, pour commencer, mais aussi ceux liés à la provenance des données traitées et aux pays dans lesquels le service opère. À titre d’exemple, en Europe, des traitements de données réalisés en dehors de l’UE peuvent relever du RGPD lorsqu’ils concernent l’offre de biens ou de services à des personnes se trouvant dans l’Union, ou le suivi de leur comportement sur le territoire européen. De l’autre côté de l’Atlantique, aux États-Unis, le CLOUD Act permet aux autorités de demander l’accès à des données électroniques même lorsqu’elles sont stockées à l’étranger, dès lors qu’elles sont dans la possession, la garde ou le contrôle d’une entreprise soumise à la juridiction états-unienne.

À cela s’ajoutent encore les règles des États dans lesquels les serveurs sont physiquement déployés. La juridiction du service et celle de son infrastructure ne coïncident pas toujours, loin de là, parce que des équipements implantés sur un territoire peuvent exposer l’opérateur à des obligations locales, à des injonctions, à des saisies ou à des demandes d’assistance technique, selon le droit applicable. Selon les pays, cela peut se traduire par des exigences de rétention et de conservation de données ou de journaux techniques difficilement conciliables avec les promesses de confidentialité des VPN.

Enfin, s’il fallait encore enfoncer le clou, tous les fournisseurs n’administrent pas eux-mêmes l’ensemble de leur infrastructure. Un VPN peut très bien opérer un service sans posséder ni gérer directement toutes les machines sur lesquelles il repose. Serveurs loués, hébergeurs tiers, colocation, prestations externalisées, plus les intermédiaires se multiplient, et plus le service doit composer avec d’autres contraintes, d’autres règles, d’autres obligations, en parallèle de celles desquelles relève son siège social.