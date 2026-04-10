Cette extension Chrome vous propose des alternatives souveraines en temps réel

L'extension propose une approche à plusieurs niveaux, que chaque utilisateur peut adapter selon ses besoins. Le niveau "Observer" se contente d'enregistrer les habitudes de navigation sans intervenir. Le niveau "Doux" génère des notifications discrètes accompagnées de suggestions d'alternatives. Le niveau "Fort" interpose une page d'avertissement avec un délai avant d'autoriser l'accès au service concerné. En gros, vous vous prenez un sermon. Enfin, le niveau "Total" bloque entièrement l'accès, sans possibilité de contournement. À noter qu'il est possible de personnaliser le niveau par catégories de service Web (recherche, stockage, productivité, communication...).

L'objectif de cette extension est donc de proposer diverses alternatives. Si vous tentez de vous rendre sur Dropbox, on vous suggérera donc NextCloud, kDrive ou Tresorit. De la même manière, Slack peut céder la place à Element, un service de messagerie open source ; Zoom à Jitsi, une solution de visioconférence libre ; GitHub à GitLab, pour la gestion de code ; et ChatGPT à Mistral AI. Ces alternatives s'affichent directement dans l'interface, au moment précis où l'utilisateur tente d'accéder au service américain concerné.