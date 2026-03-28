Dans le Samsung Browser, Smart Shopping se cachait entre les lignes de code extraites d'une version préliminaire de One UI 9 : cette fonctionnalité repère les bons de réduction disponibles sur les sites marchands et les applique automatiquement au moment du paiement.
Samsung Browser traîne loin derrière Google Chrome, qui capte entre 65 et 70 % du marché mobile mondial. Pour combler cet écart, le constructeur coréen a mis le paquet sur un outil intégré directement au navigateur, qui cherche et affiche les coupons de réduction pendant que vous visitez une boutique en ligne. Notre confrère Android Authority a mis la main sur une version préliminaire de One UI 9 cette semaine, et c'est dans le code de Samsung Browser v30.0.0.39 que la fonctionnalité est apparue.
Concrètement, quand vous atterrissez sur un site marchand partenaire, le navigateur affiche une alerte si un coupon est disponible, indique sa date d'expiration, et propose de le copier ou de l'appliquer directement à la caisse. Pour identifier les offres pertinentes, Samsung lit le site visité, le contenu du panier, l'heure de connexion, la localisation approximative et l'adresse IP, via des cookies de suivi déposés sur l'appareil. La fonctionnalité sera désactivée par défaut, avec un consentement explicite demandé à l'activation, et débrayable à tout moment depuis les paramètres du navigateur.
Des économies conditionnées aux accords commerciaux de Samsung
Les coupons n'apparaîtront que sur les sites ayant rejoint le programme Samsung. Pas de scan universel des boutiques en ligne, pas d'accès aux offres de n'importe quel retailer. Seuls les marchands signataires feront remonter leurs promotions dans le navigateur. Samsung enregistre par ailleurs le nombre de coupons utilisés « à des fins de facturation », ce qui signifie que les partenaires paient pour la mise en relation. Un biais possible côté utilisateur dans les offres affichées, orientées vers les enseignes qui ont passé un accord commercial avec Samsung plutôt que vers celles qui proposent objectivement le meilleur prix.
Notons que Samsung, qui fait son apparition dans Windows, intègre déjà des outils qui permettent à ses utilisateurs de réaliser des économies ou bénéficier de bons plans. En installant l'extension Pay Benefits, uniquement disponible pour les smartphones Samsung Galaxy, l'application de paiement mobile Samsung Wallet indique si des promotions, des offres ou des bons plans sont disponibles et les applique au moment de passer à la caisse virtuelle.
Un déploiement qui pourrait devancer One UI 9
Samsung Browser se met à jour via le Galaxy Store, indépendamment de la surcouche Android. Si One UI 9 accouche de cette fonctionnalité, rien n'empêche Samsung de la pousser ensuite sur des appareils tournant sous One UI 8.5 ou des versions plus anciennes, sans mise à jour système. Des millions de Galaxy qui ne passeront jamais à One UI 9 pourraient donc en bénéficier. C'est un détail technique, mais il élargit considérablement le public potentiel.
Pour l'heure, Android Authority a activé la page de paramètres de Smart Shopping dans l'interface, sans parvenir à déclencher la moindre offre réelle. La fonctionnalité est encore en développement, et son lancement avec One UI 9 n'a rien d'officiel
Avec l'arrivée de Samsung sur Windows, si Smart Shopping y débarque aussi, les opérations risquent d'être intéressantes lors des grandes périodes de soldes comme le Black Friday, ou le Prime Day, quand on sait que le volume de réductions disponibles rend les recherches compliquées. À condition, encore une fois, que votre boutique habituelle ait signé avec Samsung.