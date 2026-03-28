Samsung Browser traîne loin derrière Google Chrome, qui capte entre 65 et 70 % du marché mobile mondial. Pour combler cet écart, le constructeur coréen a mis le paquet sur un outil intégré directement au navigateur, qui cherche et affiche les coupons de réduction pendant que vous visitez une boutique en ligne. Notre confrère Android Authority a mis la main sur une version préliminaire de One UI 9 cette semaine, et c'est dans le code de Samsung Browser v30.0.0.39 que la fonctionnalité est apparue.

Concrètement, quand vous atterrissez sur un site marchand partenaire, le navigateur affiche une alerte si un coupon est disponible, indique sa date d'expiration, et propose de le copier ou de l'appliquer directement à la caisse. Pour identifier les offres pertinentes, Samsung lit le site visité, le contenu du panier, l'heure de connexion, la localisation approximative et l'adresse IP, via des cookies de suivi déposés sur l'appareil. La fonctionnalité sera désactivée par défaut, avec un consentement explicite demandé à l'activation, et débrayable à tout moment depuis les paramètres du navigateur.