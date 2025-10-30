S'inviter à la fête, c'est bien, mais se faire une place à table est une autre paire de manches. Samsung ne débarque pas en terrain conquis. La forteresse Chrome, avec ses quelque 65% de parts de marché, semble imprenable. Derrière, Microsoft Edge a su profiter de son statut de navigateur par défaut sur Windows pour grignoter du terrain, tandis que de jeunes loups comme ChatGPT Atlas ou Perplexity Comet tentent de redéfinir l'expérience de navigation autour de l'intelligence artificielle.

Samsung a pour lui la force de frappe d'un écosystème matériel colossal et d'une base d'utilisateurs mobiles de plus d'un milliard de personnes. Mais la partie est loin d'être gagnée. Pour l'heure, la version bêta est réservée aux utilisateurs américains et sud-coréens, signe que la marque avance à pas de loup. Reste à voir si le confort de l'écosystème sera un argument suffisant pour déloger des habitudes de navigation ancrées depuis des années. La bataille ne fait que commencer.