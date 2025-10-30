Après des années à bouder les ordinateurs, Samsung lance enfin son navigateur Internet sur Windows. Avec l'intelligence artificielle en bandoulière, le géant coréen espère bien bousculer un marché déjà surchauffé.
Le feuilleton aura duré près de 13 ans, mais le dénouement est là. Dans une année 2025 où la guerre des navigateurs fait rage, marquée par l'arrivée récente de ChatGPT Atlas, Samsung a décidé de s'inviter à la fête. Le constructeur a dégainé ce 30 octobre la version pour Windows 10 et 11 de son navigateur maison, jusqu'ici l'un des joyaux de son écosystème mobile.
L'argument massue : un écosystème enfin unifié
Il était temps ! Les possesseurs de téléphones Galaxy pesteraient presque de ne pas avoir eu cette option plus tôt. Le principal atout de Samsung Internet sur ordinateur est de combler un vide béant : la synchronisation. Finie la corvée de jongler entre les gestionnaires de mots de passe. L'historique, les favoris et surtout les précieux identifiants enregistrés avec Samsung Pass sur son téléphone sont désormais accessibles sur son ordinateur, qu'il s'agisse d'un Galaxy Book ou non. Un confort qui pourrait faire mouche auprès des fidèles de la marque.
- App personnalisable.
- Nombreuses extensions.
- Moteur de recherche sécurisé.
Pour ne pas faire pâle figure face aux nouveaux venus dopés à l'IA, Samsung a sorti son propre joker : Galaxy AI. Intégrée au navigateur, la fonction Browsing Assist promet de résumer n'importe quelle page web d'un clic ou de la traduire à la volée. Un gadget ? Peut-être, mais un gadget diablement pratique qui s'inscrit dans la vision d'« IA ambiante » du constructeur. Le navigateur se dote également de fonctions de confidentialité héritées de sa version mobile, comme le Smart Anti-Tracking qui bloque les pisteurs un peu trop curieux, avec un tableau de bord pour visualiser les menaces écartées.
De quoi faire trembler le roi Chrome ?
S'inviter à la fête, c'est bien, mais se faire une place à table est une autre paire de manches. Samsung ne débarque pas en terrain conquis. La forteresse Chrome, avec ses quelque 65% de parts de marché, semble imprenable. Derrière, Microsoft Edge a su profiter de son statut de navigateur par défaut sur Windows pour grignoter du terrain, tandis que de jeunes loups comme ChatGPT Atlas ou Perplexity Comet tentent de redéfinir l'expérience de navigation autour de l'intelligence artificielle.
Samsung a pour lui la force de frappe d'un écosystème matériel colossal et d'une base d'utilisateurs mobiles de plus d'un milliard de personnes. Mais la partie est loin d'être gagnée. Pour l'heure, la version bêta est réservée aux utilisateurs américains et sud-coréens, signe que la marque avance à pas de loup. Reste à voir si le confort de l'écosystème sera un argument suffisant pour déloger des habitudes de navigation ancrées depuis des années. La bataille ne fait que commencer.