Le retrait de cette extension ne semble pas être un cas isolé. Microsoft Edge aurait supprimé ce même outil de son catalogue d'extensions il y a environ un an pour des raisons similaires.

La méthode de fonctionnement décrite présente des similitudes avec des pratiques observées par le passé sur d'autres extensions de coupons ou de réductions, qui ont été critiquées pour le détournement de revenus d'affiliation.