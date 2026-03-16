Une extension Chrome bien pratique qui permettait de sauvegarder des images dans un format souhaité, au final, pas si anodine. L'extension en question contiendrait un Malware, Google a bloqué cette extension sur son magasin d'applications Chrome Web Store.
Google a récemment bloqué l’extension "Save as Image Type" sur son navigateur Chrome. Les utilisateurs du module complémentaire ont reçu une alerte de sécurité indiquant que le logiciel contenait des programmes malveillants, entraînant sa désactivation automatique.
Des soupçons de détournement de liens d'affiliation
Selon plusieurs témoignages d’utilisateurs, notamment sur la plateforme Reddit, l’extension est soupçonnée de modifier les liens d’affiliation lors de la navigation sur des sites e-commerce tels qu’Amazon et Best Buy. Ce procédé permettrait de détourner les commissions générées par les achats au profit des développeurs de l'extension.
Certains internautes ont rapporté des dysfonctionnements lors de la navigation, comme des redirections systématiques vers la page d'accueil des sites marchands, un problème qui disparaissait en mode de navigation privée ou après la désactivation du module.
Un précédent sur d'autres navigateurs
Le retrait de cette extension ne semble pas être un cas isolé. Microsoft Edge aurait supprimé ce même outil de son catalogue d'extensions il y a environ un an pour des raisons similaires.
La méthode de fonctionnement décrite présente des similitudes avec des pratiques observées par le passé sur d'autres extensions de coupons ou de réductions, qui ont été critiquées pour le détournement de revenus d'affiliation.
Quelles alternatives pour les utilisateurs ?
L'extension "Save as Image Type" permettait principalement aux utilisateurs de convertir des images au format WebP vers des formats plus courants comme le JPEG ou le PNG au moment du téléchargement.
Suite à ce blocage, des outils alternatifs sont mentionnés par la communauté, tels que "Save Image As JPG, PNG, WebP" ou "Save as Image Converter". Toutefois, l'utilisation de nouveaux modules complémentaires nécessite la prudence habituelle en matière de cybersécurité.
Google a été sollicité pour fournir une explication officielle concernant les raisons précises de ce blocage. Aucune réponse n'a été communiquée pour l'instant.
- Vitesse de navigation imbattable
- Écosystème d'extensions très riche
- Synchronisation multi-appareils fluide