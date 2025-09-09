Firefox Nightly, la version alpha du navigateur, accueille désormais Microsoft Copilot dans sa barre latérale. Rappelons que précédemment, les ingénieurs de Mozilla avaient intégré : ChatGPT, Claude, Le Chat et Gemini. Rien de neuf sous le soleil, donc, puisque Copilot propose les mêmes fonctionnalités que ses concurrents : le traitement de requêtes textuelles, le téléchargement de fichiers ou d'images, la génération d'images et la prise en charge des commandes vocales.