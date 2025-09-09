Mozilla tente de renforcer sa position face à la concurrence et teste actuellement l'ajout du chatbot de Microsoft aux côtés de nouvelles fonctionnalités pratiques.
À son tour, Copilot s'invite dans Firefox
Firefox Nightly, la version alpha du navigateur, accueille désormais Microsoft Copilot dans sa barre latérale. Rappelons que précédemment, les ingénieurs de Mozilla avaient intégré : ChatGPT, Claude, Le Chat et Gemini. Rien de neuf sous le soleil, donc, puisque Copilot propose les mêmes fonctionnalités que ses concurrents : le traitement de requêtes textuelles, le téléchargement de fichiers ou d'images, la génération d'images et la prise en charge des commandes vocales.
L'utilisation du chatbot nécessite toutefois la création d'un compte Microsoft pour accéder aux fonctionnalités complètes. À l'instar des autres chabots, sans authentification, les réponses formulées par Copilot sont tronquées
En parallèle, Mozilla a intégré un peu plus ces chatbots tiers, lesquels ne sont désormais plus complètement cloisonnés. Ils peuvent servir à résumer les pages web durant la navigation. Il suffit alors de cliquer droit sur le contenu en cours de lecture.
Quoi d'autres à tester ?
Dans la section Firefox Labs nous retrouvons deux nouveaux widgets pour la page "Nouvel onglet" : un gestionnaire de tâches et un minuteur. Précédemment, Mozilla avait permis de choisir un fond d'écran personnalisé, des widgets météo et un flux d'actualité.
Le navigateur intègre également le la prise en charge expérimentale du format JPEG XL dans ses laboratoires. Pour mémoire, ce dernier offre une compression améliorée par rapport au JPEG traditionnel tout en gagnant progressivement en adoption.
- 100 % développé en interne
- Fiable, efficace et stable
- Fonctionnalités d'optimisation de l'interface et de l'expérience utilisateur