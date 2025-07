Il n'y a pas que TF1 et Canal+ qui se livrent à un conflit de marques en haut lieu. Nordnet, la modeste filiale satellite d'Orange avec ses 25 000 « petits » abonnés, se retrouve dans le viseur de Nord Security, la puissante société mère de NordVPN, le plus célèbre des réseaux virtuels privés. Les deux acteurs ont du mal à supporter le nom porté par l'autre. Une bataille entre la France et la Lituanie qui se jouent devant l'Office européen de la propriétaire intellectuelle, comme l'a appris l'Informé.