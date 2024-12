JohanPirlouit

Admin: Admin: (…) une nouvelle fonctionnalité bien pratique qui devrait enfin rendre justice aux surfaces d’affichage les plus généreuses. À grands écrans, grands sites web.

À condition de ne pas avoir des sites web qui sont uniquement pensés pour les téléphones comme c’est malheureusement de plus en plus le cas … Et Clubic est loin d’être le seul concerné (et pas non plus le pire, d’ailleurs)…

Car beaucoup de devs sont paresseux et se contentent de ne développer qu’un thème visuel en se disant « si ça passe sur téléphone, ça passe partout ». Certes c’est vrai mais c’est pénible. Il y a aussi certains commerciaux (devs ou entreprises) qui facturent un thème supplémentaire comme une option de luxe alors que c’est juste normal depuis des lustres d’avoir deux thèmes : un pour les petits écrans, un autre pour les grands (toutes les plateformes gratuites prêtes à l’emploi le font !).

Alors oui, la fonctionnalité de FF est intéressante, à condition que les sites web jouent le jeu.