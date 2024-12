Prise entre le marteau et l’enclume dans un secteur archi-concurrentiel, Mozilla avait déjà tenté de gratter quelques parts de marché sur les plus vieilles versions de Windows pour consolider sa base d’internautes actifs, annonçant que son navigateur continuerait de prendre en charge les éditions 7, 8 et 8.1 de l’OS jusqu’en mars 2025. Las ! Les miettes du gâteau ne suffiront pas à la fondation pour s’imposer face à Chrome et Edge, qui concentrent à eux seuls près de 80% des pdm sur desktop, quand Firefox n’en cumule que 6,5%. C’est donc en toute logique – mais sans aucune décence – que Mozilla, défenseuse autoproclamée de la transparence, a décidé de se battre avec les armes de ses adversaires, au détriment du respect de ses utilisateurs et utilisatrices.