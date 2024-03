Léo, l’IA de Brave, est aussi disponible sur mobile et Android

L'IA s'invite de plus en plus dans les navigateurs internet. Alors que ChatGPT a fait son entrée dans Microsoft Edge, à travers Microsoft Copilot, et que Google pousse son propre modèle de langage, Gemini, Brave ne compte pas se laisser distancer sur ce sujet hautement stratégique et propose depuis plusieurs mois déjà sa propre intelligence artificielle. Léo, c'est son nom, permet ainsi aux utilisateurs de répondre à des questions posées en langage naturel via une fenêtre de chat intégrée au navigateur. Disponible uniquement sur les versions de bureau, Léo fait aujourd'hui son arrivée sur la version mobile du logiciel, comme l'annonce Brave.