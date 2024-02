Google Chrome : plusieurs vulnérabilités jugées sérieuses détectées, voici ce qu'il faut faire pour être en sécurité

Les deux autres failles référencées CVE-2024-1938 et CVE-2024-1939, signalées au début du mois de février par des hackers éthiques qui ont chacun touché 7 000 dollars, portent sur une vulnérabilité dans le moteur JavaScript V8 de Chrome. On sait en revanche quelles versions de Chrome et Chrome Extended Stable (la version actualisée moins fréquemment) sont concernées par les deux brèches :