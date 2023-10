Firefox 119 facilite l'importation de vos extensions Chrome

Mozilla Firefox est un navigateur web gratuit et open source développé par la Mozilla Foundation. Il est disponible pour Windows, macOS, Linux et les plateformes mobiles telles qu'Android. Mozilla Firefox est connu pour ses fonctionnalités de confidentialité et sa capacité à bloquer les trackers et les cookies tiers. Il dispose également d'une grande bibliothèque de modules complémentaires et d'extensions qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de navigation.