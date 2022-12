Les meilleures extensions pour Chrome... selon Google

Parmi les quatre catégories présentées sur le blog de la multinationale, c'est celle dédiée au travail qui est la plus représentée (télétravail oblige). Google a par exemple mis en avant Tango, une extension capable de générer des guides pratiques, SwiftRead, pour une lecture plus rapide, ou encore LINER. Cette dernière offre l'accès à un assistant de recherche personnalisé. Du côté de l'automatisation de l'écriture, Compose IA tire son épingle du jeu. Enfin, Visbug est spécialisé dans la modification d'images et de textes sur un site Web.