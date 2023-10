DuckDuckGo a 15 ans et cherche toujours à canarder Google

DuckDuckGo est d’ailleurs né du constat qu’il fallait proposer, dès 2008, une alternative au « pouvoir effrayant et à la surveillance inquiétante d’entreprises telles que Google et Facebook ». À cette époque pourtant, Google avait tout juste 10 ans, Facebook même pas cinq et les révélations d’Edward Snowden sur l’ampleur de la surveillance numérique n’allaient pas avoir lieu avant encore quelques années.