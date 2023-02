Quick Delete, cette nouvelle fonctionnalité de Chrome qui pourrait vous éviter la honte

Les moteurs de recherche peuvent donner des réponses à tous les aspects de notre vie, même les plus intimes ou les plus honteux. Donc quand on passe son temps à poser des questions à Chrome, il est clair que l'on peut entrer des demandes que l'on préfère garder pour soi (doit-on vraiment détailler lesquelles ?).

Quand on a un minimum de connaissances de la technologie, et on dit bien un minimum, on a tendance à basculer en navigation privée. Pour ceux qui ne savent toujours pas comment faire, un petit tuto vous est proposé ici. Mais, si on a été tête en l'air et tapé des recherches en public sur Chrome, qui pourraient s'afficher ultérieurement devant d'autres être humains, que faire ? Eh bien, Google a une nouvelle solution pour vous.