Google veut rendre l'historique de navigation de Chrome un peu plus utile

Imaginons une journée de travail normale : on cherche une information, qui nous mène à une autre, qui nous mène à une autre et ainsi de suite (on ne va pas vous expliquer 20 ans de pratique d'internet, vous connaissez), puis on reçoit un appel urgent et on doit partir sur un autre sujet. Quelques heures ou quelques jours plus tard, on souhaite reprendre là où on en était dans notre recherche. Jusque là, deux solutions s'offraient à nous. Soit on se mettait à réfléchir très fort au dernier site que l'on avait visité sur le sujet, soit on abandonnait l'idée. On ne pensait certainement pas à ouvrir son historique de navigation, beaucoup trop fouillis.