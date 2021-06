Chrome sur iOS permet de verrouiller ses onglets de navigation privée avec Face ID

Pour le moment, cette fonctionnalité est en bêta et nécessite d'être activée. Pour cela, il suffit d'aller sur la page « chrome://flags » qui ouvre la page proposant les fonctionnalités expérimentales de Chrome, de chercher « Device Authentification for Incognito » et de l'activer. Ensuite, il faut relancer Chrome, aller dans les paramètres du navigateur, puis dans « Confidentialité » et activer l'option.