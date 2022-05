Avis Opera : un navigateur rapide, complet, intuitif… mais opaque sur la vie privée

Les ajustements plus précis s’opèrent directement sur la page de démarrage, autrement appelée page d’Accès rapide (Speed Dial). Libre à chacun de déplacer et modifier l’ordre des vignettes affichées d’un simple glisser-déposer. Il est possible de supprimer les raccourcis non pertinents, d’épingler définitivement une page web suggérée ou d’ajouter manuellement un site web à partir de son URL. Objectif : faire de la page d’accueil d’Opera un tableau de bord fonctionnel, pratique, adapté aux usages et aux habitudes Internet les plus spécifiques.