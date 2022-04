Chrome : comment Google favorisera les extensions de qualité

Le Chrome Web Store occupe depuis des années une place importante auprès des utilisateurs et utilisatrices du navigateur de Google. Grâce à une énorme variété d'extensions et de thèmes disponibles, chacun peut créer son expérience sur mesure. Mais les dérives existent, et la confiance dans le store peut être mise à mal. Pour combattre cela, Google a envoyé un message aux développeurs du Store pour leur annoncer l'arrivée plus tard dans le mois de deux badges de vérification : Vedette et Éditeur établi.