Cet antivirus spécialement conçu pour Mac profite d'une remise incroyable

Avec Intego et sa suite Internet Security X9, soyez serein face aux diverses virus auxquels vous pourriez faire face. En effet, Internet Security X9, c'est la garantie d'une réussite à 100% dans la détection et l'élimination des virus. La solution excelle également face à une menace en recrudescence, le phishing. Cela a le grand avantage de vous permettre de consulter et trier vos mails en toute tranquillité.

De plus, vous bénéficiez d'une interface vraiment très intuitive et aussi fluide que si elle avait été mise au point par Apple elle-même ! Il faut dire que cela fait maintenant plus de 20 ans qu'Intego renforce son expertise dans les appareils de la Pomme, et macOS n'a plus aucun secret pour la firme, c'est tant mieux pour vous ! Cela a également le grand avantage de vous faciliter la prise en main de votre solution antivirus et de vous permettre, par exemple, de rapidement maitriser l'état des lieux de votre appareil et lancer vous-même des analyses de sécurité au besoin !