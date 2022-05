Votre Mac n'est pas à l'abri des virus ! Voici comment le protéger

Mac Internet Security X9 est l'une des références du marché, et ce n'est pas pour rien ! Depuis 17 ans, Intego veille à mettre au point des solutions nativement pensées pour les Mac, et si leurs suites ne sont pas estampillées Apple, vous ne verrez aucune différence de qualité ! Car tout est pensé pour donner les meilleures armes à votre Mac pour se défendre, et cela, contre les menaces les plus diverses auxquelles il pourrait faire face.

C'est bien simple, Intego revendique une efficacité de 100% dans l'élimination des malwares qui peuvent être détectés sur votre Mac. Sachant le prix de ses appareils, autant ne prendre aucun risque et s'équiper avec une suite antivirus de qualité veillant au grain 24h/24 et 7j/7 dès lors qu'elle est installée sur votre machine.