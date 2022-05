- 50% : c'est l'offre immanquable de cet antivirus Mac pour contrer les malwares

Il est de plus en plus important d'équiper vos appareils électroniques d'un antivirus, car ces derniers contiennent de nombreuses informations précieuses sur vous qui suscitent la convoitise de pirates du Web toujours plus assidus. Avec Intego, gagnez en cybersécurité en adoptant sa suite Mac Internet Security X9 à -50% pendant un an, soit 24,99€ .

Notez que cette souscription vaut pour un seul Mac. Cependant, pour s'adapter au besoin de chacun, Intego vous propose également des licences à -50% pour équiper 3 et 5 Mac, sur une durée pouvant aller jusqu'à 2 ans. Passé le délai de votre première souscription, vous serez facturé au tarif standard en vigueur, à savoir 49,99€/an pour un appareil. Enfin, au cas où vous ne seriez pas satisfait, vous avez 30 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.