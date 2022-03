Un antivirus fait pour Mac à prix cassé chez Intego

Votre Mac a beau être particulièrement performant et Apple œuvrer pour que ses produits soient le mieux protégé contre les menaces en ligne, comme tous les ordinateurs, l'équiper d'un bon antivirus ne peut pas lui faire de mal. Et ça tombe bien, puisque Intego a développé un produit spécifiquement adapté aux Mac : Internet Security X9.

De quoi tenir les menaces en ligne à bonne distance et vous protéger activement contre les virus, tentatives de phishing et autres menaces en ligne. Intego a également réussi, lors de plus tests indépendants comme le très bon AV Test, à démontrer qu'il est capable d'éliminer 100% des virus auquel il est confronté. Et, avec le pare-feu inclus, cela vous garantit également une protection efficace de votre réseau.

La protection en temps réel vous permet vraiment de dormir sur vos deux oreilles. Vous pouvez également programmer des analyses automatiques à votre guise et gérer aisément votre antivirus grâce à un tableau de bord ergonomique et intuitif : le démarrage comme la configuration sont très simples, à portée de tous, tout en étant très efficaces.

Cet excellent produit vous protège aussi contre les tentatives d'intrusions d'applications et autres appareils inconnus pour offrir une protection maximale et éliminer 100% des risques et menaces. Ce n'est pas pour rien si la solution Internet Security X9 obtient un excellent 9/10 lors de notre test Clubic réalisé de manière 100% indépendante et se révèle être un produit à l'excellent rapport qualité/prix.