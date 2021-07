L'antivirus Intego se lance sur Windows avec une offre inédite

Avec Intego Antivirus, vous faites appel à une référence dans la protection contre les virus et tout autre type de logiciels indésirables qui fleurissent quotidiennement sur le Web, incontournable dans la communauté Mac. La version Windows du célèbre éditeur dispose d’une panoplie complète d’armes pour lutter contre les cyberattaques.

Intego Antivirus va stopper toutes les menaces détectées en temps réel avant qu’elles ne détruisent vos fichiers grâce à la protection intelligente. On retrouve ainsi la technologie « multi-analyse » qui permet de basculer les scans en arrière-plan, sans trop ralentir votre ordinateur. De plus, l’antivirus va également contrôler les contenus dans le Cloud, à travers une analyse renforcée des logiciels malveillants les plus complexes, pour s’assurer qu’aucun logiciel malveillant n’atteigne vos fichiers. Cette analyse se fait directement dans le Cloud, et non pas sur votre ordinateur, notamment afin de rendre la détection très efficace sans nuire aux performances de votre PC.